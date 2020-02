Romina Power Carrisi parla della malattia: “È stato un miracolo”

Al Bano Carrisi e Romina Junior sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo, la puntata che andrà in oggi su Canale Cinque. Padre e figlia si raccontano e si lasciano andare a confessioni pesanti: come Romina che fino ad oggi non aveva mai svelato di aver avuto un problema grave di salute. Recentemente la figlia dei mitici Al Bano e Romina è tornata a cantare, ma in precedenza ha avuto un gravissimo problema.

Bugo e Morgan a Sanremo: il retroscena della lite violenta –> LEGGI QUI

“Ho avuto problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali. Grazie alle cure di un medico francese sono riuscita a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo” ha raccontato la 33enne, con grandissimo sollievo. “Ho tirato un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni di tempesta c’è stata una grandissima giornata di sole. Sono felice e rasserenata. Non capivo alcune decisioni di mio padre, ma ognuno ha un suo vissuto e un modo di voler bene diverso. Ho dovuto mettermi nei suoi panni per capire la sua prospettiva. Ogni tanto discutono, io sono bravissima a spegnere i fuochi” ha concluso Romina.