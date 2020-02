Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 8 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni su quasi tutte le regioni. In serata nuvole in transito tra Liguria e Toscana e sulla Puglia meridionale, ma senza nessun fenomeno. Possibili banchi di nebbia sulle pianure lucane. Temperature minime stabili o in lieve calo, che oscilleranno tra 0 e 4° al Nord, tra 2 e 7° al Centro-Sud, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Domenica 9 febbraio sarà ancora una giornata di sole, ma l’anticiclone inizierà a perdere pezzi. Deboli nevicate previste sull’Appennino tosco-emiliano, dal pomeriggio tempo instabile sul medio-alto Tirreno e su Val d’Aosta. Temperature massime tra 9 e 14°, fino a 17° sulle Isole. Nelle ore successive si prevede vento forte sul fronte ligure in particolar modo e, in generale, sul versante tirrenico. Sul Mar Ligure previste raffiche fino a 100 km/h, fortunatamente di breve durata.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Traffico a rilento sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.9 – direzione: Svizzera) tra Como Centro e Lago di Como per lavori in corso. Rallentamenti anche in A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

A Genova coda di 1 km sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova voltri) tra Ovada e Masone per lavori in corso.

A Nord di Pescara sulla A14 Ancona-Pescara (Km 344 – direzione: Taranto) l‘uscita di Roseto Degli Abruzzi è chiusa al traffico provenendo da Ancona per riduzione di carreggiata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova.

Tra Napoli e Salerno sulla A3 (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.