Charles Leclerc ha compiuto oggi una giornata di test F1 a Jerez con una Ferrari laboratorio per sperimentare le gomme Pirelli da 18 pollici per il 2021

Il primo team ad accendere i motori in questo 2020 della Formula 1 è stato la Ferrari. E lo ha fatto non per provare la nuova vettura per il campionato del mondo che si appresta ad iniziare (non ancora, visto che verrà presentata solo martedì), bensì per anticipare i tempi e sperimentare già le gomme che esordiranno solo tra dodici mesi.

Si è trattato infatti di una sessione di test organizzata dalla Pirelli, fornitore unico degli pneumatici del Mondiale a quattro ruote, per preparare la rivoluzione regolamentare che vedrà debuttare le coperture da diciotto pollici. Per il primo turno di una lunga serie è stata selezionata proprio la Rossa di Maranello, ed inevitabilmente la scelta del pilota è ricaduta su Charles Leclerc, essendo l’unico già confermato per il 2021.

Time for track action @circuitodejerez with @ScuderiaFerrari: @Charles_Leclerc has started testing the new #Fit4F1 18-inch development tyres, 33 laps done so far! pic.twitter.com/NN8HmzV37h — Pirelli Motorsport (@pirellisport) February 8, 2020

Il test si è svolto a Jerez de la Frontera ed è iniziato in ritardo, per colpa della fitta nebbia che ha avvolto il tracciato spagnolo nelle prime ore del mattino. Poi il meteo si è rischiarato, lasciando spazio ad una giornata soleggiata e calda, e il Piccolo principe ha avuto l’occasione di percorrere in tutto ben 130 giri.

La Ferrari che ha guidato era una sorta di vettura laboratorio, modificata per tenere conto di alcune delle novità tecniche previste dal regolamento che debutterà nel 2021 e delle modifiche alle sospensioni necessarie per ospitare le nuove gomme maggiorate. Ora, però, per pensare al futuro a lungo termine ci sarà tempo: prima bisogna concentrarsi sulla stagione 2020, ancora tutta da correre.