È stata una sorpresa apprendere che un nuovo pick-up Harley-Davidson stava uscendo senza il marchio Ford.

Questo è quello che è successo all’inizio di quest’anno, tuttavia, quando la nuova Harley GMC Sierra è stata rivelata per l’anno di produzione 2020. Come per la versione Ford rinata l’anno scorso, questo nuovo pick-up non è una proposta di fabbrica. In realtà proviene dalla Tuscany Motor Co. che, in collaborazione con GMC e Harley-Davidson, trasforma una Sierra 1500 SLT in un pick-up arancione con assetto da motociclista.

L’annuncio è arrivato con una serie di foto, ma questo nuovo video di ‘The Fast Lane Truck‘ ci porta a stretto contatto con il nuovo veicolo GMC. Non c’è dubbio che si tratti di una Sierra normale, con la griglia arancione personalizzata, i ganci di traino arancioni e la barra luminosa a LED nel paraurti inferiore. Il pick-up indossa anche un cofano personalizzato e una gran varietà di badge Harley-Davidson – all’esterno e in tutto l’interno.

Le ruote sono modellate sul modello delle iconiche ruote per moto Harley Fat Boy e misurano ben 22 pollici. Quest’ultime sono montate su pneumatici da 35 pollici da fuoristrada, e per completare il restyling aggressivo, un sistema di scarico potenziato esce dalla parte posteriore attraverso un grande paio di grandi marmitte sgargianti. Lo scarico non aggiunge potenza al V8 da 6,2 litri di serie sotto il cofano, ma sicuramente aggiunge rumore, come dimostra il video. Un sollevatore a sospensione BDS con Fox Shocks completa il punto cruciale dell’upfit.

Ai vecchi tempi dei modelli Ford Harley-edition costruiti in fabbrica, non era troppo difficile da acquistarli, dato che erano prodotti in serie. Con il lavoro svolto dalla Tuscany Motor Co., tuttavia, questa nuova edizione GMC Harley-Davidson è un po’ più esclusiva. La produzione è prevista in soli 250 esemplari, disponibili nelle versioni Summit White, Satin Steel Metallic o Onyx Black. Questo significa anche che i modelli in questione sono piuttosto costosi, con un prezzo di listino che parte da 94.995 dollari (Circa 86.000 euro).