Si dovrebbe chiamare SF1000 la Ferrari 2020 di Formula 1, per festeggiare il traguardo dei mille GP nella storia che sarà tagliato dalla Rossa quest’anno

Si dovrebbe chiamare SF1000 la nuova Ferrari che disputerà il campionato del mondo 2020 di Formula 1. L’anticipazione (o forse dovremmo dire l’indiscrezione) è filtrata nelle ultime ore da Maranello ed è diventata rapidamente virale sui social network, anche se ovviamente non esiste in merito alcuna conferma ufficiale.

Il numero 1000 contenuto nel presunto nome della monoposto farebbe riferimento al traguardo dei mille Gran Premi disputati dalla Ferrari nel corso della sua lunga storia in F1, che verrà tagliato proprio nel corso di questa stagione: attualmente la Rossa è infatti a quota 991.

Ferrari SF1000, i numeri tondi non sono benauguranti

I primi commenti dei tifosi a questo nome, postati sempre sui social media, non sono stati in larga misura particolarmente positivi, anche tenuto conto del fatto che i GP “a cifra tonda” non portano di solito molta fortuna al Cavallino rampante. Delle sue gare “centenarie”, infatti, la Scuderia ne ha vinta appena una su nove, mentre di quelle della Formula 1 (l’ultimo dei quali a Shanghai nel 2019, la millesima) neanche uno.

Dovremo però attendere martedì 11 febbraio, giorno in cui è in programma al teatro municipale Romolo Valli di Reggio Emilia la presentazione ufficiale della nuova vettura 2020, per avere la certezza definitiva del suo nome. Nei giorni scorsi era filtrata un’altra previsione, che indicava invece il nome Purosangue, anche sulla scorta di una causa legale intentata proprio dalla Casa modenese ad un’associazione di beneficenza che utilizza questo marchio.

