Il cantante Bugo, durante esibizione insieme a Morgan ha abbandonato il palco

Una scena mai vista sul palco in 70 anni di Festival di Sanremo. Morgan cambia il testo della canzone e, apparentemente riferendosi a Bugo, canta: «Ringrazia, su questo palco ti ci ho portato io». Quest’ultimo lascia il palco nel bel mezzo della canzone, con l’orchestra che smette di suonare pochi secondi dopo. «Hanno litigato a morte», si sente da uno dei microfoni accesi. Per sdrammatizzare interviene Fiorello, che prende in mano le redini dello show e scherza: «Ora sono 23, uno di meno!».