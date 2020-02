Chiara Ferragni chiede di poter mangiare in un privèe, lontano dal resto della clientela e la reazione del pizzaiolo spiazza.

Chiara Ferragni, a Caserta, avrebbe voluto mangiare tranquillamente in una pizzeria della città chiedendo così un privèe per poter mangiare lontano dalla folla che l’avrebbe riconosciuta. Il titolare, però, non ha potuto accontentare l’influencer e la notizia ha rapidamente fatto il giro del web. A spiegare, tuttavia, cos’è successo davvero, è proprio il titolare della pizzeria in questione.

Chiara Ferragni chiede di poter mangiare lontano dalla folla in una pizzeria, il titolare: “per me i clienti sono tutti uguali”

Francesco Martucci, titolare della pizzeria I Masanielli di Caserta,in cui avrebbe voluto mangiare tranquillamente la Ferragni con il proprio gruppo e il figlio Leone, è intervenuto ai microfoni de La Radiazza, trasmissione in onda su Radio Marte condotta da Gianni Simioli, spiegando cos’è successo davvero.

«Non ho rifiutato Chiara Ferragni, le ho solo spiegato che nel nostro locale non esiste il privée e i personaggi famosi mangiano insieme agli altri clienti. Sono felice che la Ferragni abbia fatto chiamare per prenotare un tavolo nel nostro locale – ha dichiarato ancora –. Ma lei era con il figlio e giustamente voleva stare tranquilla».

«Ho un locale molto grande, se avessi voluto, avrei potuto ricavare un privée, ma credo che la pizza sia condivisione e perciò da noi si mangia tutti insieme. Anche quando vengono Toni Servillo, Marco D’Amore, i giocatori dell’Inter o quelli del Napoli siedono in sala con gli altri senza problemi», ha aggiunto e a Simioli che gli ha chiesto se ci fosse un personaggio per cui sarebbe disposto a fare uno strappo alla regola ha risposto: «No, niente privée, ma una volta ho aperto il locale a pranzo esclusivamente per Bezos di Amazon», ha concluso il titolare della pizzeria.