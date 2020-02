Che incanto che è Anna Tatangelo: la cantante ciociara si mostra così ai tantissimi followers che la seguono su Instagram, ed è uno splendore.

La bellissima Anna Tatangelo su Instagram non fa alcun riferimento a Sanremo 2020. Il Festival volge al termine e lei quest’anno sul palco dell’Ariston non è andata, a differenza delle numerose altre partecipazioni che può vantare dal 2002 in poi. Lì la 33enne di Sora partecipò non ancora 18enne alla categoria Giovanissimi, cominciando a farsi il buon nome di cui può godere oggi. In compenso c’è stato il suo compagno Gigi D’Alessio, che ha preso parte alla seconda serata del Festival in qualità di ospite. La bella Anna Tatangelo però c’è sempre su Instagram, dove ha pubblicato alcuni scatti ed una storia capaci di infiammare gli animi dei suoi tantissimi ammiratori. In uno di questi la vediamo distesa a letto con la schiena del tutto scoperta, mentre è di spalle. “Fallo con passione o niente”, scrive lei, che è truccata di tutto punto e concede all’obiettivo uno sguardo ammaliante.

Anna Tatangelo, icona di bellezza e di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Do it with passion or not at all🖤 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 30 Dic 2019 alle ore 8:33 PST

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 15 Gen 2020 alle ore 11:58 PST

Visualizza questo post su Instagram Dica 33😂….tra poco arriva il 9 gennaio 🥳🥳🥳🎂🎂🎂😝 Un post condiviso da Anna (@annatatangeloofficial) in data: 8 Gen 2020 alle ore 12:59 PST