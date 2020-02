Wanda Nara, il nuovo scatto su Instagram è sensazionale: curve da urlo e in bella mostra per lady Icardi, sempre più sensuale

Le forme esplosive di Wanda Nara non ci stancano mai. La showgirl argentina, spesso, decide di far girare la testa ai suoi numerosissimi followers su Instagram. Gli scatti di lady Icardi sono sempre molto provocanti e mettono in mostra le sue forme a dir poco generose. Come sempre, Wanda gioca inoltre sul vedo o non vedo che contribuisce a far volare la fantasia. Il nuovo scatto in intimo è davvero da sballo. Wanda è distesa a pancia in sotto, mettendo in mostra un notevole lato B. Non indossando, però, alcun capo nella parte superiore e lasciando dunque intravedere completamente le curve del seno prosperoso. La posa quantomai maliziosa, con una mano tra i capelli, fa il resto e si candida tra gli scatti più apprezzati dal pubblico maschile su Instagram. In didascalia Wanda scrive: “La bellezza può essere pericolosa, ma l’intelligenza è letale”. Nel suo caso, propenderemmo per la fatalità anche della bellezza. I quasi 270mila like in meno di 24 ore non sono un caso, giudicate voi…