I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’anticipo serale della 23esima giornata di Serie A Verona-Juventus, in programma sabato 8 febbraio alle ore 20:45.

Torna la Serie A per la 23esima giornata che si aprirà stasera con il Friday Match e proseguirà domani con i consueti anticipi del sabato. Tra questi c’è anche la sfida serale Verona-Juventus che andrà in scena allo stadio Marcantonio Bentegodi alle 20:45. I veneti neopromossi nella massima Serie, che stanno sorprendo in questo avvio di stagione, si ritrovano al nono posto della classifica ad un solo punto dalla zona Europa. Gli Scaligeri, dunque, non vogliono lasciare punti per strada in modo da continuare ad inseguire il sogno di una storica qualificazione in Europa League, che manca dal 1987. I bianconeri, invece, reduci dalla vittoria contro la Fiorentina per 3-0, sono in vetta alla classifica, ma devono mantenere o provare ad allungare il gap dall’Inter e dalla Lazio, rispettivamente a meno tre e meno quattro lunghezze.

Verona-Juventus: dove vedere la gara in tv e streaming

L’anticipo serale della 23esima giornata sarà visibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma del gruppo Perform è attivabile sottoscrivendo un abbonamento sul sito al costo di 9,99€ mensili con la possibilità di attivare l’opzione di rinnovo automatico. La partita potrà essere seguita, per tutti clienti Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN, anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky).

Verona-Juventus: i precedenti tra le due squadre

Quello di domani sarà il 58esimo incontro tra le due compagini in Serie A. Ad oggi il bilancio complessivo pende nettamente in favore della Vecchia Signora capace di portare a casa 33 successi, compreso quello del girone d’andata terminato 2-1, contro i 10 degli Scaligeri, sono 14, invece, i pareggi complessivi. In casa veneta le gara disputate sono 28: 8 vittorie per i bianconeri, 10 per il Verona e 10 pareggi. Le reti complessive nei 57 incontri sono 152: 100 bianconere e 52 gialloblu.

Verona-Juventus: l’arbitro dell’anticipo serale

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è Davide Massa della sezione arbitrale di Novi Ligure che sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Colarossi e dal quarto uomo è Marinelli. Al Var ci saranno Fabbri e Alassio.

Verona-Juventus: le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre. Allenatore: Juric.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

