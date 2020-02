Nella conferenza stampa alla vigilia della sua presenza al Festival di Sanremo, Francesca Sofia Novello parla del futuro del suo ragazzo Valentino Rossi

“Non credo spetti a me parlarne. Lui sa il fatto suo, se lui ritiene, farà un passo indietro”. Non sceglie le parole a caso, Francesca Sofia Novello. Dopo essere finita nell’occhio del ciclone delle polemiche per le dichiarazioni di Amadeus nella conferenza stampa del Festival di Sanremo, stavolta è lei a fare riferimento ad un “passo indietro”: nello specifico, a quello che il suo fidanzato Valentino Rossi potrebbe fare al termine di questa stagione, se decidesse di ritirarsi dalla MotoGP.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Eppure, pur precisando che neppure lei conosce la decisione del Dottore, per il semplice fatto che non è ancora stata presa, è pronta a scommettere che quel famoso passo indietro Vale alla fine non lo farà: “Non credo, perché ha una grande voglia di andare. Io sarò al suo fianco qualunque decisione prenderà”. Insomma, la modella sostiene il suo amato, comunque sia, ma è convinta che alla fine non appenderà il casco al chiodo.

Francesca Sofia Novello, a Sanremo senza Valentino Rossi

La Novello ha parlato alla sala stampa di Sanremo alla vigilia della sua partecipazione alla quarta serata del Festival. Naturalmente il fenomeno di Tavullia non sarà in platea ad ammirare la sua donna (a differenza di quello che ha fatto ieri Cristiano Ronaldo con la sua Georgina Rodriguez), essendo impegnato dall’altra parte del mondo con le prove pre-campionato.

“Lui è in Malesia per fare i test di MotoGP, ma se anche fosse stato in Italia non avrei voluto probabilmente che Valentino fosse in platea”, mette in chiaro. “Io voglio salire sul palco come Francesca Sofia Novello. E infatti Valentino staserà non ci sarà”. Non chiamatela solo “la ragazza di Vale”. Altro che passo indietro…

Leggi anche —> Ora parla Valentino Rossi: “Perché Yamaha non mi ha mancato di rispetto”