Valentino Rossi sceglie una nuova colorazione del casco per i test pre-campionato della MotoGP 2020: e, come lui, anche molti altri colleghi piloti

È cominciata ufficialmente oggi l’annata 2020 della MotoGP, con la giornata inaugurale dei test collettivi pre-campionato. E così, sulla pista di Sepang, in Malesia, sono scesi per la prima volta non soltanto i nuovi modelli delle moto per il prossimo campionato, colorate con le nuove livree, ma anche i nuovi caschi dei piloti titolari.

Sono in molti, infatti, ad avere scelto di dipingere il loro elmetto con tinte diverse apposta per le prove invernali, seguendo l’esempio di Valentino Rossi che ormai ha introdotto questa tradizione da moltissimi anni. Il Dottore sfoggia per l’occasione un casco con i consueti disegni del sole e della luna, ma rielaborati all’insegna dei colori fluo e pastello e di uno stile più geometrico e astratto. Come sempre, a firmare questo design è l’artista Aldo Drudi, autore storico di tutti i suoi caschi.

As is customary for winter testing, @ValeYellow46 rolls out a special helmet design here at the #SepangTest 🙌@mvkoficial12 typical stealth style still looking awesome 👊#MotoGP pic.twitter.com/C9hSMXLw0V — MotoGP™ (@MotoGP) February 7, 2020

Alex Marquez sceglie invece il grigio con le sue iniziali A ed M per il primo casco della sua carriera in MotoGP, che aveva già svelato qualche giorno fa, prima di cominciare gli shakedown a cui aveva preso parte in quanto pilota esordiente, insieme ai collaudatori. Sulla loro scia, nuova colorazione dell’elmetto anche per Aleix Espargarò, con una livrea completamente in bianco e nero che riprende quella scelta dalla sua Aprilia per la moto che scenderà in pista nel corso dei test pre-campionato.

Per Danilo Petrucci, restano le tinte nero, bianco, rosso e grigio, ma con un design decisamente più spigoloso e appuntito. Infine, cambia completamente colori anche Johann Zarco, per segnare metaforicamente un cambio di pagina della sua carriera, che ora lo vede impegnato nel team satellite Avintia, all’interno della grande famiglia della Ducati.