Sanremo 2020, la scaletta ufficiale della quarta serata

È la volta della quarta serata in quel di Sanremo: questa volta sul palco dell’Ariston i 24 Big torneranno per cantare i brani che hanno presentato al Festival della Canzone Italiana. A votare questa sera sarà la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni. Inoltre scopriremo il vincitore della categoria “Nuove Proposte”. Andiamo a vedere in che ordine si esibiranno i cantanti in gara:

Paolo Jannacci Rancore Giordana Angi Francesco Gabbani Raphael Gualazzi Anastasio Pinguini Tattici Nucleari Elodie Riki Diodato Irene Grandi Achille Lauro Piero Pelù Tosca Zarrillo Junior Cally Vibrazioni Alberto Urso Levante Bugo e Morgan Rita Pavone Enrico Nigiotti Elettra Lamborghini Marco Masini

Le nuove proposte, invece, si esibiranno nel seguente ordine:

Leo Gassman VS Fasma

Tecla VS Marco Sentieri

Per quanto riguarda gli ospiti, vedremo salire sul palco nuovamente Tiziano Ferro e Fiorello, poi Ghali, Gianna Nannini, Tony Renis , Dua Lipa. Questa sera le due conduttrici al fianco di Amadeus saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

