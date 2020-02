Sanremo 2020, Gigi D’Alessio attaccato dalla compagna di Merola

Siamo nel 1993 e Mario Merola, il Re della sceneggiata napoletana, decide di fare un regalo a Gigi D’Alessio e incidere una canzone con lui. In poche ore tutte le radio trasmettono la canzone e piano piano Gigi comincia a scalare la vetta oltrepassando i confini della Campania, in tutta Italia, Europa e alla fine in tutto il mondo. Nel 2000 vola a Sanremo con il brano “Non dirgli mai” e da quel momento si toglie di dosso l’etichetta di neomelodico, diventando così un cantante italiano. In occasione del ventennale della canzone è tornato sul palco per cantarla, ricevendo tante ovazioni ma anche insulti.

Sulla bacheca Facebook di Marianna Mercurio, compagna di Francesco Merola, il figlio di Mario, spunta un post al veleno che recita: “Il successo di D’Alessio non me lo so spiegare quando canta me fa veni male ‘e capa. Comunque di questo D’Alessio mo stamm parlann pure assaje… chi merita la Standing Ovation è solo questo ragazzo, ci ha dato una lezione di vita che dovremmo ascoltare ogni giorno e divulgare il più possibile” riferendosi a Fabio, il ragazzo con la Sla che ha mandato un messaggio bellissimo sul palco dell’Ariston.