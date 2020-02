Riforma dell'Irpef: ci siamo quasi

La riforma dell’Irpef appare ormai necessaria e improcrastinabile. Ma è proprio vero che poi andrà tutto a posto? Quali sono le conseguenze desiderate e quelle che potrebbero davvero seguire la riforma imminente?

Si sta parlando molto di riforma dell’Irpef e non è una novità anche alla luce del fatto che la riforma fiscale del 1973 è stata ritenuta da molti vecchia già allora.

E questo perché una tassa, come si voleva che fosse all’epoca la nostra Irpef, “comprehensive income tax”, cioè che convogli tutti i redditi in un’unica imposta, non è facilmente modulabile. Di qui molti problemi.

Di certo, viste le svariate esclusioni dall’Irpef possiamo concludere che un’imposta personale unica in realtà non sia mai stata introdotta in Italia.