Maverick Vinales contento del primo approccio con la nuova Yamaha M1 nel test MotoGP a Sepang. Ovviamente il pilota spagnolo sa di dover lavorare tanto ancora.

Grande curiosità di vedere all’opera la nuova Yamaha M1 oggi nel primo giorno di test MotoGP a Sepang. Nei box di Maverick Vinales e Valentino Rossi ce n’erano addirittura due a testa, più la versione 2019.

Il pilota spagnolo ha chiuso con il sesto tempo, distante 422 millesimi dal leader Fabio Quartararo. 42 i giri totali che ha percorso. Sarebbero stati di più se nel primo pomeriggio la pioggia non avesse ostacolato il lavoro di tutti i team. Comunque le sue sensazioni in sella alla nuova moto sembrano positive e domani ci sarà un altro importante giorno da sfruttare per migliorare.

MotoGP 2020, test Sepang: l’opinione di Vinales

Vinales ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha dichiarato che il feeling iniziale con la nuova Yamaha M1 è ottimo: «Stiamo lavorando molto duramente. Onestamente, è già difficile trarre una conclusione, perché è solo il primo giorno. La sensazione è stata fantastica, un giro di 1:59.000 qui è sempre davvero molto buono per me. In moto ho avuto le sensazioni che mi aspettavo».

Il pilota di Figueres è entusiasta, ma sa che serve lavorare sodo per effettuare i progressi necessari a raggiungere il livello di Honda e Ducati: «Dobbiamo andare avanti per avere risposte, perché abbiamo molte cose da testare, specialmente nella giornata di domani. Il terzo giorno mi concentrerò un po’ di più su me stesso. Nel secondo proverò molte componenti, quindi sarà difficile ottenere di nuovo una conclusione chiara. Ma il primo giorno è stato buono».

Maverick è carico per le prossime giornate di test, il feeling sentito oggi in sella alla Yamaha lo fa essere molto fiducioso: «Sono contento perché mi sono sentito subito bene sulla moto, il che è sempre molto positivo. Sono stato veloce, ho avuto un buon ritmo e non vedo l’ora che arrivi domani». Vedremo come andrà domani a Sepang.