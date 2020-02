Che meraviglia Miriam Leone: l’attrice siciliana si mostra nel nuovo spot di Now Tv ma non solo: i suoi scatti recenti incantano tutti.

Finalmente vediamo Miriam Leone e Now Tv insieme. Era a questo che la bella attrice originaria di Catania faceva allusione, quando pochi giorni fa invitava i suoi followers ad aspettare. Il riferimento era ad uno scatto in cui la siciliana indossava un abito elegante di colore rosso. Per lei è davvero un periodo d’oro. Dopo l’acclamatissima serie ‘1994’, che per tre stagioni l’ha vista prestare volto (e corpo) alla conturbante Veronica Castello, la 34enne Miss Italia 2008 conferma i propri impegni da apprezzatissima attrice. Sarà presto Eva Kant nella trasposizione cinematografica di Diabolik, per la regia dei Manetti Bros. Ed ora Now Tv l’ha scelta in quanto Miriam rappresenta uno di quei pochi casi in cui il personaggio di riferimento piace proprio a tutti. La rossa più bella e conturbante dello spettacolo italiano è pronta ancora una volta a fare breccia nei cuori di tutti noi.

Miriam Leone, più bella che mai su Instagram

