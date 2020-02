Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 7 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni dell’Italia, pur con qualche nube in transito su Liguria e Puglia, ma senza fenomeni. Temperature minime stabili al Nord, in lieve rialzo al Sud, con punte di 8° sulle località dell’estremo Meridione. Il vortice di alta pressione porterà le temperature massime su valori più alti, scongiurando il rischio gelate notturne sulle valli del Nord.

Sabato 8 febbraio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, salvo qualche annuvolamento più denso sulla Liguria, ma senza fenomeni. Mari poco mossi e venti deboli. Temperature massime comprese fra 10 e 15°, di poco superiori su Sicilia e litorale medio-basso tirrenico. Nella serata nuvole di passaggio sulla Val Padana, ma il bel tempo proseguirà almeno fino a domenica pomeriggio.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Traffico a rilento sulla A22 Brennero-Modena (Km 133.5 – direzione: Modena)

con 2 km di coda dfra Trento Nord e Trento Centro per veicolo in fiamme. A Padova rallentamenti in A13 Bologna-Padova (Km 112.4 – direzione: Padova) in entrata a Padova Industriale verso Padova per lavori.

Nel distretto di Milano rallentamenti in A4 Torino-Brescia (Km 128 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano e tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A8 Milano-Varese (Km 18 – direzione: Varese) tra Lainate e Castellanza.

A Bologna A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 14.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Bologna Fiera e Bivio A14/A13 Bologna-Padova. A Ravenna sulla S16 Adriatica coda su Nodo SS 16/Diramazione Ravenna provenendo da Ravenna verso Autostrada Bologna-Taranto per materiali dispersi.

A Firenze traffico rallentato sulla A1 Bologna-Firenze (Km 247 – direzione: Milano) tra Aglio KM 255 e Roncobilaccio. Sull’A1 Direttissima è chiuso il tratto tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola in direzione di Bologna a causa di un autoarticolato in fiamme all’altezza del Km 28. All’interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato e si segnala 1 Km di coda.

A Roma si segnalano code in A24 Roma-L’Aquila-Teramo tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.