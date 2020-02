È bellissima Martina Colombari oggi come ieri. Rispetto a quando vinse a Miss Italia 1991, la moglie di Alessandro Costacurta ha anche accresciuto il proprio fascino.

La bellissima Martina Colombari oggi continua ad essere molto impegnata. Tra attività benefiche, comparsate in televisione ed anche al teatro in qualità di attrice, la moglie di Alessandro Costacurta ne ha di cose da fare ogni giorno. In tutto ciò non manca il tempo per fare da brava moglie e madre. Con l’ex difensore del Milan, ‘Marty’ ha avuto Achille, nato nel 2004. Lei poi pensa anche a mantenersi in formissima ed infatti il suo profilo personale Instagram è pieno di scatti in tal senso. Martina Colombari appare più bella che mai, dall’alto dei suoi 44 anni. E ha una tenuta fisica tale da portarla a competere e vincere contro le più giovani. Di recente la bella riminese ha preso parte allo spettacolo ‘Montagne Russe’. E la foto in questione che lei stessa ha pubblicato su Instagram ce la mostra con un abbigliamento che veramente lascia il segno. Merito della camicia tutta sbottonata che mette in risalto le sue forme che fanno capolino. Bellissima, non c’è altro da dire, allo stesso modo di quando vinse lo scettro e la corona di Miss Italia nel 1991.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone | ennesimo spettacolo | “Vi resto impressa?” VIDEO

LEGGI ANCHE –> La Leone su Instagram | bollino rosso | “Ti esce di fuori” FOTO

Martina Colombari oggi, bella come quando vinse a Miss Italia

Visualizza questo post su Instagram con @corradotedeschi Backstage by @rosamagdataverna Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 12 Gen 2020 alle ore 4:07 PST