Helmut Marko ha chiuso definitivamente le porte in faccia della Red Bull ha Fernando Alonso che a quanto pare dovrò cercare altrove.

Fernando Alonso dopo tanto girovagare in giro nel mondo del motorsport vuole provare a ritornare protagonista in F1. L’idea è quella di trovare un volante libero per la stagione 2021 quando cambieranno le regole del gioco. Tra le varie ipotesi per il suo futuro si era pensato anche ad un possibile approdo in Red Bull.

Come riportato da “Eurosport” Helmut Marko ha deciso di affrontare questo spinoso argomento: “Il ritorno di Fernando Alonso in F1 con la Red Bull è assolutamente impossibile da immaginare. Lui ha un rapporto cattivo con la Honda ed è stato logorato dalla sua ultima esperienza in McLaren“.

Marko: “Alonso ha cattivi rapporti con la Honda”

L’austriaco ha poi proseguito: “Se dovessimo metterlo sotto contratto sarebbe il pilota più anziano in griglia di partenza e questo non combacia certamente con la nostra politica. In ogni caso, finché continueremo con la Honda la loro spiegazione è impossibile”.

Insomma a quanto pare, implicitamente, la Honda avrebbe chiuso un’altra porta in faccia a Fernando Alonso che a questo punto si ritrova davvero con poche scelte a propria disposizione. Lo spagnolo, infatti, già alla 500 Miglia di Indianapolis si è ritrovato senza la monoposto del team Andretti a causa del volare del costruttore giapponese.

La Honda, infatti, non ha perdonato ad Alonso le feroci critiche che questi aveva rivolto al motore nipponico negli in cui era in McLaren quando i propulsori giapponesi si rompevano con una frequenza a dir poco disarmante.

Antonio Russo