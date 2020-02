Due mamme arrestate per abusi carnali sulle rispettive figlie. Agivano con la complicità del compagno di una delle due, padre di una delle bimbe.

Ha del clamoroso quanto disposto dalla Procura di Firenze, con due mamme arrestate per abusi sulle loro stesse figlie. Le donne risiedono rispettivamente a Terni ed a Reggio Emilia e nei loro confronti è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare. Entrambe sono accusate di violenze carnale sulle loro bambine, cosa che accadeva fin da quando le piccole avevano appena qualche anno di vita. Questo avveniva non solo per soddisfare i loro piaceri ma anche per produrre materiale a luci rosse da diffondere sul web. Le vittime sono due bambine, entrambe di 10 anni. Assieme alle mamme arrestate per abusi è finito in manette anche il padre di una delle bimbe, che risiede in Toscana.

Madri arrestate abusi, le donne agivano con la complicità del compagno di una di loro

Questi è un quarantenne ed in base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine sarebbe il destinatario del materiale vietato prodotto dalle donne. Riceveva foto e video attraverso Whatsapp. Lui è nello specifico il compagno della donna di Terni. Per tutte le persone arrestate c’è da rispondere di reati di pedopornografia minorile e sfruttamento, oltre che di abusi e violenze nei confronti di minori. Contestata anche l’aggravante della consanguineità.

