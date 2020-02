Nel corso dell’inverno, Lewis Hamilton ha perso cinque chili (ora ne pesa 73) e ha ricostruito la sua relazione con il padre Anthony

Buone notizie per Lewis Hamilton, molto meno per i suoi avversari nel prossimo Mondiale 2020 di Formula 1. Il campione del mondo in carica, infatti, è pronto a ripresentarsi al via dei test pre-campionato, in programma sul circuito di Barcellona dal prossimo 19 febbraio, dopo aver vissuto “uno dei miei migliori inverni di sempre”.

Lo testimonia la sua forma fisica, che ha beneficiato di un dimagrimento di ben cinque chili (l’anglo-caraibico ha rivelato che ora pesa 73 kg), ma soprattutto la sua serenità mentale ed emotiva. Merito della riconciliazione con il padre Anthony, con il quale i rapporti si erano raffreddati a partire dal 2020, quando aveva lasciato il ruolo di manager del figlio, fino al punto in cui i due avevano smesso addirittura di parlarsi.

Last year I arrived into testing with a lot of water weight and around 78kg. This year, I’m at a better weight of 73kg. Still have more fat to burn off and more muscle to add but on the way. If you are wanting to get in shape, you can do it. Let’s go guys #keeppushing #letsgo 💪🏾 pic.twitter.com/vR56uEiCET

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 6, 2020