Jack Miller parte subito forte nei test in Malesia, Pecco Bagnaia sta prendendo le misure alla nuova moto con specifiche ufficiali.

5° posto per Jack Miller, 17° per Pecco Bagnaia. Inizia così la stagione 2020 del team Pramac Racing nel corso del primo giorno di test IRTA a Sepang. Entrambi i piloti hanno subito provato la nuova Desmosedici GP20, anche se verso metà giornata hanno dovuto fare i conti con il temporale, ritornato poi a interrompere le ultime fasi.

Jack Miller è riuscito comunque a compiere 47 giri, con il giro più veloce a 1:59.236. Per l’australiano inizia bene l’avventura 2020, dove si giocherà una fetta di futuro. “Sono veramente soddisfatto di tutto l’allenamento che ho fatto durante l’inverno, con la moto ho trovato subito un buon feeling e sono ripartito con buone sensazioni. C’è sicuramente del lavoro di setting e di personalizzazione da fare ma il primo giorno ci ha dato buone indicazioni”.

Bagnaia sulla GP20 e nuova partnership commerciale

Pecco Bagnaia, invece, ha messo a segno 53 giri con il giro più veloce a 2:00.136. “Siamo abbastanza soddisfatti del primo giorno di lavoro, abbiamo tanto ancora su cui lavorare ma il feeling è decisamente buono. È stato un rientro positivo dopo aver concluso l’anno scorso con una caduta, quindi sono contento di essere di nuovo qui e avere l’opportunità di poter guidare questa moto che sembra avere un grande potenziale”.

Nel giorno dell’esordio stagionale il team Pramac Racing ufficializza la nuova partnership commerciale con Accossato, per le prossime tre stagioni di MotoGp. Accossato è un’azienda specializzata nella produzione di ricambi moto, dedicati al mercato aftermarket delle più importanti aziende motociclistiche del mondo. “Diamo un caloroso benvenuto ad Accossato – ha dichiarato il team manager Francesco Guidotti -, che da questa stagione sarà al nostro fianco in questa avventura, in un campionato che richiede sempre più alte e specifiche competenze, certi che questa sarà una longeva e positiva collaborazione e che il loro apporto tecnico ci aiuterà nel nostro percorso per raggiungere obiettivi sempre più importanti”.