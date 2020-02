Si chiama Pet Seat Plus Wan e, al di là del nome complicato, le foto fanno capire piuttosto chiaramente di cosa si tratta.

E’ ovviamente destinato ai cani di piccola taglia, ma si monta in modo carino e ordinato sui veicoli Honda e può essere facilmente rimosso. Ovviamente, il seggiolino non è proprio un seggiolino come quello per un neonato – il Pet Seat Plus Wan non “trattiene” i cuccioli come farebbe una comune cintura di sicurezza, ma ha un posto dove agganciare un guinzaglio se lo si desidera. Anche il rivestimento in rete sulla parte superiore può essere aperto se avete un cucciolo ben educato che rimarrà nel trasportino, oppure può essere chiuso per creare una sorta di “bozzolo” di tenerezza.

Purtroppo questo tipo di accessori è al momento ad uso esclusivo dei giapponesi, a meno che non si trovi qualche offerta su il più noto siti di compra vendita dell’usato.

Questi accessori sono in giro da un po’ di tempo, ma Honda sta ora estendendo il concept nel suo servizio di ridesharing EveryGo basato in Giappone. La casa automobilistica ha lanciato il sistema di noleggio in alcune città selezionate in tutto il Giappone nel 2017, ma gli utenti del rideshare possono ora portare con sé i loro cuccioli su veicoli già equipaggiati con vari accessori Honda Dog.