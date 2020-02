L’incredibile storia di Israel e Irene, dalla vita loca alla famiglia con ben nove figli sotto la guida divina: i due spopolano su instagram

Irene e Israel sono una coppia con ben 9 figli e un popolo di followers si Instagram. Sono quasi coetanei, lui 40 e lei 39 e i loro destini si sono incrociati alla Giornata Mondiale della Gioventù che si tenne a Parigi. Entrambi cresciuti in due famiglie religiose ed entrambi con la voglia tenersi lontani dalle regole impartite. Irene da ragazza ha vissuto una “vida loca”, cercando di “divertirsi” dimenticandosi di tutto quello che le era stato insegnato. Israel ha avuto un’infanzia felice in una famiglia cattolica e dai solidi principi, che a 18 anni ha deciso di smettere di seguire.

Dalla vita “loca” alla guida divina

La vita di Israel e quella di Irene si sono però incrociate ed è cambiata completamente la loro vita. Nel 1997, i catechisti hanno invitato Irene ad andare a Parigi per la Giornata Mondiale della Gioventù convocata da Papa Giovanni Paolo II. Quanto a Israel, i genitori disperati gli hanno pagato lo stesso viaggio insieme ai fratelli, con la speranza che si rimettesse sulla retta via. Si sono trovati nello stesso posto, e da quel momento il loro cammino di vita non si è più separato. Oggi Irene e Israel hanno una figlia maggiore che sta per iniziare l’università, e per allora, “se Dio vuole”, la più piccola andrà all’asilo. Miriam ha 17 anni, Loreto 15, Fernando 14, Yago 11, Francisco 9, Mateo 7, Israel 6, Esteban 3 e Carmen 1. Quando Israel ha chiesto a Dio di iniziare a guidarlo e i catechisti hanno detto a Irene che Dio si sarebbe occupato di lei, si sono conosciuti in una convivenza. Fu un venerdì sera, Israel venne folgorato da Irene. Oggi spopolano su Instagram. Hanno nove figli e dicono di averne altri cinque in cielo.

