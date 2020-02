Gianluca Vialli, all’inaugurazione del 24° MasterSport dell’Università di Parma, ha parlato della suo nuovo ruolo di capo delegazione della Nazionale azzurra e delle sue condizioni di salute.

Gianluca Vialli, nella giornata di ieri, è stato presente all’inaugurazione del 24° MasterSport dell’Università di Parma. L’ex calciatore nel corso di un’intervista rilasciata alla redazione di Sky Sport ha dichiarato di essere entusiasta del suo nuovo ruolo di capo delegazione della Nazionale azzurra e delle sue condizioni di salute. Qualche tempo fa, a Vialli è stato diagnosticato un tumore al pancreas che lo aveva totalmente trasformato: oggi, però, sembrerebbe essersi rimesso in piedi, anche fisicamente, come da lui stesso sottolineato a margine dell’intervista.

Gianluca Vialli rassicura sulle sue condizioni di salute: “Spero si veda che sto bene“

Si mostra con un sorriso smagliante e la barba folta, Gianluca Vialli attuale capo delegazione della Nazionale azzurra. Durante l’inaugurazione del 24° MasterSport dell’Università di Parma, l’ex calciatore è stato intervistato dalla redazione di Sky Sport a cui ha parlato del suo entusiasmo dettato dal nuovo compito ed a margine ha affermato di stare bene. Con un dolce vita scuro ed un volto sicuramente più disteso, Vialli si presenta alle telecamere risottolineando la gioia e l’entusiasmo circa il suo nuovo incarico: “Riprovare certe emozioni, lavorare con Mancini e lo staff, l’abbraccio con i giocatori – riporta Sky Sport– l’inno di Mameli“. Tante le cose che all’ex calciatore fanno tornare in mente i bei tempi che furono quando era in attività e che oggi sono ritornati una sua realtà quotidiana. Un Vialli rinato quello presente all’inaugurazione del 24° MasterSport dell’Università di Parma, sicuro di sé e positivo circa le sue condizioni di salute circa le quali afferma: “Spero si veda che sto bene, andiamo avanti così“. All’ex calciatore tempo addietro avevano diagnosticato un tumore al pancreas che lo aveva particolarmente provato. Oggi pare stia meglio, per sua stessa ammissione e per tangibile prova del suo volto, cambiato rispetto a qualche mese fa, sicuramente più pieno e con una luce negli occhi abbagliante.

