La terza puntata del Festival di Sanremo 2020, quella dedicata alle cover, ha visto trionfare Tosca con Piazza Grande: il clou si è toccato con l’incontro tra Amadeus e Cristiano Ronaldo.

La terza puntata della 70° edizione del Festival di Sanremo, si è aperta in pompa magna. Intorno alle 20:00 arriva sul red carpet dell’Ariston il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo. Il campione recatosi nella città dei fiori per la sua Georgina Rodriguez, impegnata con Amadeus nella conduzione della kermesse, ha attirato su di sé l’attenzione di giornalisti e fotografi, nonché quella del web. Soprattutto quando nel corso della puntata si è reso protagonista di una piccola gag con Amadeus.

Festival di Sanremo 2020, lo scambio di regali tra Amadeus e Cristiano Ronaldo fa sorridere il pubblico

Un intramezzo esilarante quello tra Amadeus e Georgina Rodriguez che alla fine ha coinvolto anche il compagno di quest’ultima: il campione della Juventus Cristiano Ronaldo. La gag è iniziata con Amadeus in abito elegante che accoglie Georgina nel teatro dell’Ariston baciandole la mano: qualche istante dopo le risate. Il noto conduttore, sfegatato tifoso interista, fa intravedere sotto la giacca una maglia della Juventus, ma è tutta una “messa in scena“. La parte posteriore della maglietta è della squadra del Biscione, nello specifico quella di Romelu Lukaku. Quando, infatti, si gira di spalle il pubblico esplode in una fragorosa risata. A sorridere anche CR7 seduto in prima fila il quale viene coinvolto nello sketch. Amadeus si avvicina al cinque volte pallone d’ora e gli porge un gagliardetto dell’Inter, Ronaldo di tutta risposta gli consegna una sua maglia della Juve autografata. Il siparietto si chiude con un abbraccio dei due.

La scena ha scatenato il web, tra simpatici commenti e qualcuno un po’ più duro; gli utenti si sono lasciati andare. C’è chi ha scritto: “Ecco perché Amadeus ha scelto Georgina, così potevano inquadrare Cristiano Ronaldo” riporta Leggo ed in effetti, il campione è stato inquadrato innumerevoli volte nel corso della puntata. E ancora: “Cristiano Ronaldo indossa il fermacravatte, andava negli anni 40” commentando l’outfit dell’attaccante bianconero.

