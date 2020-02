A Sanremo le sorprese non mancano mai.Tiziano Ferro si è scusato pubblicamente con Fiorello attraverso instagram: un colpo di scena

Colpo di scena a Sanremo. Tiziano Ferro chiede scusa a Fiorello, lo fa attraverso i canali social. Il cantante ha pubblicato un biglietto di scuse su instagram: «Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante». Così Tiziano Ferro chiede scusa su Instagram a Fiorello. Il cantautore ha pubblicato il biglietto che oggi ha lasciato nel camerino di Fiorello. «Oggi Fiorello non c’era e quindi gliel’ho lasciato in camerino. Ma domani spero di dirglielo anche a voce», aggiunge Ferro, che annota in un p.s: «Scusa la scrittura ma in corsivo faccio ancora più schifo».

Dal colpo di scena di Tiziano all’esito della terza serata

Intanto è andata anche la terza serata del Festival di Sanremo 2020. Una lunghissima serata quella di Sanremo che ha celebrato i settant’anni del Festival e della canzone italiana con i ventiquattro big che hanno reinterpreto sul palcoscenico alcune canzoni simbolo della kermesse canora. A trionfare nella serata delle cover di Sanremo 70 è Tosca che ha portato sul palcoscenico del Teatro Ariston la sua versione di “Piazza Grande” di Lucio Dalla accompagnata da Silvia Perez Cruz. Al secondo posto, invece, si piazza Piero Pelù con la sua cover di “Cuore Matto” che per l’occasione ha reinterpretato anche con il grandissimo Little Tony grazie ad un live del passato. Terzo posto per i Pinguini tattici nucleari che con il loro medley 70 hanno conquistato davvero tutti e si candidano tra i papabili vincitori della kermesse. Delusione totale per Morgan classificatosi all’ultimo posto e per i vari “Amici di Maria De Filippi”, per intenderci Alberto Urso, Giordana Angi e Riki, che si piazzano agli ultimi posti della classifica allontanandosi così dal podio finale.

