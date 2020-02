Christian De Sica malattia, l’attore romano si confida a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ e rivela anche qualche episodio mai raccontato in precedenza.

Nel corso di una intervista concessa al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ Christian De Sica ha parlato della malattia, intesa come presenza possibile ed incombente in ogni momento. “Ho 69 anni, faccio l’attore da quando ne avevo 18. Ed è un mestiere duro il mio, contrariamente a quanto si possa pensare. Occorre avere sempre una salute di ferro. Io sono 50 anni che faccio film e per questo l’idea di avere una qualunque malattia – dice Christian De Sica – mi spaventa. Anche più della morte, ne sono terrorizzato. Papà un fantasma con cui fare i conti? Ma no, io penso che mi protegga”.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone | ennesimo spettacolo | “Vi resto impressa?” VIDEO

LEGGI ANCHE –> Christian De Sica senza soldi, la confessione: “Ci ha pensato mia moglie”

Christian De Sica malattia: “Voglio sempre una salute di ferro, mi protegge papà”

Poi ecco un piccolo retroscena. “Quando devo esibirmi a teatro, ogni volta che devo entrare in scena, prima di farlo parlo tra me e me. E mi chiedo ‘Dio mio, chi me l’ha fatto fare di scegliere questo mestiere?’. Segue puntuale ogni volta il segno della croce ed una invocazione di aiuto a mio padre. ‘Papà, aiutami tu!’. Ad ogni replica, in ogni appuntamento, è una cosa che accade. E papà mi aiuta si, a parte una o due volte durante le quali è capitato che io abbia dimenticato le battute”. Infine un desiderio da parte dell’amatissimo attore romano. “Mi piacerebbe tanto girare ‘La porta del Cielo’. È il film che narra dell’incontro e dell’amore tra mio padre Vittorio e mia madre Maria Mercader. Lei era una giovanissima attrice spagnola e l’incontro avvenne proprio durante le riprese de ‘La Porta del Cielo’. Magari Netflix sarebbe interessata a realizzarlo”.

LEGGI ANCHE –> Christian De Sica |”Mio padre ci ha lasciato tanti debiti e non solo”