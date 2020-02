Il Caso Vannini presenta un nuovo, inatteso colpo di scena. E tutto avviene per volontà della Corte di Cassazione. Gli ultimi aggiornamenti.

Il caso Vannini va riaperto. Ne è convinta la Corte di Cassazione, con il procuratore generale Elisabetta Ceniccola che chiede ufficialmente di annullare la sentenza emessa a suo tempo dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma poco più di un anno fa agli imputati. Si tratta di tutti i componenti della famiglia Ciontoli, all’interno della cui villetta di Ladispoli Marco Vannini venne ferito a morte tra il 17 ed il 18 maggio del 2015. Antonio Ciontoli, il capofamiglia, ebbe in origine una condanna a 14 anni. Ma in ultimo grado la sua pena detentiva calò fino a 5 anni. La condanna passò da omicidio volontario ad omicidio colposo, ritenuto un reato più lieve. Per Martina – fidanzata di Marco Vannini – Federico – figlio di Antonio Ciontoli – e per la moglie di quest’ultimo, Maria Pezzillo, la condanna è invece di 3 anni, inflitti in primo grado e mantenuti, per omissione di soccorso e per concorso in omicidio colposo. Ma per la Cassazione questa vicenda risulta “gravissima e quasi disumana”.

Caso Vannini, la decisione della Cassazione