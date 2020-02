Harry e Meghan, Carlo interrompe i rapporti: “Non mi fido più”

I rapporti tra il Principe Harry e il padre il Principe Carlo sembrano essere a capolinea dopo la decisione del fratello di William e Meghan di rinunciare al titolo. Oramai da due settimane i due sposi sono in Canada e stanno cercando di cominciare una nuova vita lì, senza rendere conto con le regole e il protocollo reale. Alcune testimonianze vicino a Buckingham Palace rivelano che i rapporti tra Harry e la famiglia sono davvero molto tesi.

Lady Diana, spunta il messaggio segreto per i figli –> LEGGI QUI

Dopo l’annuncio c’è stato un incontro urgente a palazzo dove hanno partecipato Carlo, la Regina Elisabetta e William. Durante questo incontro la Regina avrebbe comunque detto di considerare sempre Harry come membro della famiglia e che comunque qualsiasi cosa accadrà la Corona sarà sempre lì a sostenerli. Il padre non sembra della stessa opinione, pare non aver gradito la decisione di suo figlio. “Rimane una vera mancanza di fiducia lì e ci vorrà del tempo per risolverlo” hanno rivelato alcune testimonianze. Carlo avrebbe anche dichiarato di essere molto addolorato di non poter vedere il suo nipotino Archie.