Antonella Mosetti sempre in forma smagliante, lo scatto in bikini è assolutamente da urlo: forme incontenibili per l’influencer

Passa il tempo, ma la bellezza di Antonella Mosetti non tramonta mai. Passati gli anni del boom della sua attività come showigrl, la vediamo ancora di quando in quando apparire in televisione, come tre anni fa al Grande Fratello Vip, ma oggi si dedica principalmente all’attività di influencer. Attività che su Instagram l’ha resa famosa e con pieno merito. Infatti, le foto sul suo profilo letteralmente spopolano. In uno degli ultimi scatti, i followers sono rimasti a dir poco a bocca aperta, con una delle foto di Antonella in costume. Una foto in cui le forme ancora esplosive della soubrette faticano ad essere contenute dal bikini. Curve esagerate, per un’icona sexy ancora molto apprezzata dai propri fan.