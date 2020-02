Svelata la Yamaha M1 2020 di MotoGP, l’ultima moto ufficiale della carriera di Valentino Rossi, anche quest’anno affiancato da Maverick Vinales

Sarà ricordata nella storia come l’ultima Yamaha ufficiale di MotoGP guidata da Valentino Rossi, la M1 2020 svelata oggi nel paddock di Sepang, in Malesia, alla vigilia dell’inizio dei test collettivi pre-campionato. La Casa dei diapason è ormai al centro dei riflettori dalla scorsa settimana, quando a raffica ha rilasciato gli annunci delle firme di Maverick Vinales e Fabio Quartararo come piloti titolari per la prossima stagione e di Jorge Lorenzo come nuovo collaudatore.

Ora è arrivato il momento anche di ammirare la nuova moto, la cui livrea è grosso modo invariata rispetto a quella che ha debuttato nella passata stagione, con l’arrivo del nuovo sponsor principale, la bibita energetica Monster, all’insegna del blu e del nero. Dal punto di vista tecnico, questa moto è nata con l’obiettivo chiaro, perseguito da parte degli ingegneri di Iwata, di tirare fuori più potenza dal loro motore quattro cilindri in linea, e quindi una maggior velocità massima in rettilineo, senza per questo sacrificare i punti di forza storici del telaio in percorrenza di curva.

Ma, come detto, l’attenzione al momento è concentrata soprattutto sull’ultima stagione da pilota ufficiale Yamaha per Valentino Rossi, che proprio sulla base della sua competitività e del suo rendimento in sella a questa moto deciderà le sorti del suo futuro. Se cioè appenderà il casco al chiodo o se proseguirà la sua lunga e impareggiabile carriera nel Motomondiale, stavolta con le insegne del team satellite Petronas, che anch’esso ha svelato oggi la propria moto 2020.

