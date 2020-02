Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 08:40 del 6 febbraio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

La situazione del traffico di giovedì 6 febbraio. Si segnalano code e rallentamenti sulla rete Autostrade per l’Italia. Per ulteriori informazioni in tempo reale c’è il call center al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Situazione autostradale aggiornata alle ore 08:40

Milano

A4 Milano-Brescia (Km 150.1 – direzione: Torino) Traffico Rallentato tra Capriate e Cavenago

A4 Milano-Brescia (Km 139 – direzione: Torino) Coda in uscita a Monza provenendo da Brescia

A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino

A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) Code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa

A8 Milano-Varese (Km 18 – direzione: Varese) Coda in uscita a Castellanza provenendo da Milano

A9 Lainate-Svizzera (Km 33.8 – direzione: Lainate) Coda in uscita a Como Centro provenendo da Svizzera

A9 Lainate-Como-Chiasso, tra Origgio e Turate, verso Como, il traffico è bloccato con 1 km di coda in aumento per un veicolo in fiamme in emergenza all’altezza del km 17+300. In direzione Milano, i curiosi rallentano la circolazione tra Turate e Saronno.

Bologna

A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 12 – direzione: Taranto) Coda tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Bivio A14/A13 Bologna-Padova

Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA.

Firenze

A11 Firenze-Pisa nord (Km 7 – direzione: Firenze) Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli

A11 Firenze-Pisa nord (Km 0 – direzione: Firenze) Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola.

Roma

A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) Coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Napoli

Tangenziale Napoli (direzione: Allacc. diramazione Capodichino) Coda tra Vomero e Corso Malta

A3 Napoli-Salerno (Km 0 – direzione: Napoli) Coda in uscita a Napoli Centro provenendo da Salerno.