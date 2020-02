Serena Enardu e Pago smascherati al Grande Fratello Vip 2020: scoperta la strategia della coppia. Addio al reality vicino? Video.

Serena Enardu e Pago stanno seriamente rischiando di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 e tornare a casa. Il pubblico, infatti, è pronto a votare per sostenere la loro eliminazione qualora dovessero finire al televoto. A scatenare la dura presa di posizione dei fans del reality è un video in cui la coppia che nella casa sta cercando di rimettere a posto i pezzi di una storia che sembrava finita ha capito la strategia dei due: restare vicini ai più forti della casa, in particolare a Patrick Ray Pugliese, per ricevere l’appoggio dei suoi fans in caso di nomination.