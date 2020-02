Grande risultato nella seconda serata del Festival. Fiorello mattatore insieme ai cantanti che hanno fatto la storia. Ecco la classifica

Anche la seconda serata è iniziata con una sorpresa: l’imitazione di Maria De Filippi fatta da Fiorello. Lo showman infatti aveva promesso che se la prima serata avesse avuto successo, si sarebbe vestito da Maria De Filippi. E’ stata ancora più evidente la complicità tra il conduttore Amadeus e l’amico. Per quanto riguarda i dati auditel, il Festival di Sanremo è stato il programma più visto e seguito della giornata di ieri 5 febbraio. Nella seconda serata il Festival di Sanremo è cresciuto ulteriormente in fatto di ascolti con il 53,3%. Il picco si è registrato durante l’esibizione canora di Fiorello con “La classica canzone di Sanremo”: in quel momento sintonizzati su Rai Uno c’erano 15.789.917 spettatori (54.24%).

Seconda serata, risultati e classifica parziale

La seconda serata ha visto esibirsi gli altri 12 big in gara, dopo quelli che si sono esibiti nella prima serata. Nell’ordine: Piero Pelù, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Rancore, Junior Cally, Giordana Angi e Michele Zarrillo. Si sono inoltre esibiti 4 degli 8 cantanti in gara tra le “Nuove proposte”, sfidandosi in duelli a eliminazione diretta: eliminati Matteo Faustini e Gabriella Martinelli con Lula, che si sono scontrati rispettivamente con Marco Sentieri e Fasma. Le esibizioni sono state votate dai membri della giuria demoscopica, composta da 300 persone scelte tra chi va ad almeno tre concerti all’anno, compra dischi e ha un abbonamento con una piattaforma di streaming. Al termine della prima serata è stata mostrata la classifica. Eccola:

1. Francesco Gabbani – “Viceversa”

2. Piero Pelù – “Gigante”

3. Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr”

4. Tosca – “Ho amato tutto”

5. Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango”

6. Levante – “Tiki bom bom”

7. Giordana Angi – “Come mia madre”

8. Paolo Jannacci – “Voglio parlarti adesso”

9. Enrico Nigiotti – “Baciami adesso”

10. Elettra Lamborghini – “Musica (E il resto scompare)”

11. Rancore – “Eden”

12. Junior Cally – “No grazie”

La classifica della seconda serata è stata poi accorpata a quella della prima serata: ecco i primi cinque parziali:

1. Francesco Gabbani – “Viceversa”

2. Le Vibrazioni – “Dov’è”

3. Piero Pelù – “Gigante”

4. Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr”

5. Elodie – “Andromeda”

