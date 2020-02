Durante la nota trasmissione in onda su Rai Tre è intervenuta una donna che ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla scomparsa di Lara

Lara Argento, 40 anni brasiliana che lavora come escort, era uscita di casa il 21 dicembre 2019 per andare a comprare le sigarette, poi si era intrattenuta con un cliente e non aveva più fatto ritorno. Lara frequentava brutti ambienti», dichiara un’amica a Chi l’ha Visto, che torna sul caso. Le forze dell’ordine indagano sul compagno Roberto Caruso. Lui tempo fa ha rilasciato delle dichiarazioni alla storica trasmissione di Rai Tre. Sperava di aver dato delle indicazioni utili nella speranza di ritrovarla. L’uomo era a conoscenza del mestiere di Lara e lo accettava: “Si dedicava alla prostituzione e commetteva reati, furti e rapine ai danni dei clienti con cui aveva rapporti, cose non leggere praticamente”, racconta l’amica ai microfoni del programma in onda su Rai Tre.

Scomparsa di Lara, le parole di Roberto

Roberto ha fatto ascoltare alla redazione di Chi l’ha visto i messaggi che ha mandato la sera tra il 20 e il 21 dicembre, quando Lara è scomparsa, per dimostrare che era realmente preoccupato per lei. Stando al racconto di Roberto, Lara farebbe una video chiamata nel corso della quale direbbe che stava rientrando in casa ma in realtà non lo fa. Dice che la sente litigare con una persona. Poi qualche ora dopo al telefono di Lara avrebbe risposto un uomo . Questa persona che risponde al cellulare di Lara dice che la ragazza ha dimenticato il cellulare nella borsetta. Gli inquirenti pensano che abbia fatto del male a Lara e che abbia mandato vocali per depistare. La casa e la cantina sono state messe sotto sequestro e i Ris hanno trovato tracce di sangue sulla parete e su una valigia. In merito al sangue ritrovato in casa, Roberto a Chi l’ha visto dà la sua versione dei fatti: spiega cheLara gli ha dato una testata,che il sangue è suo e che si è trattato di un solo episodio. Avevano litigato per dei futili motivi.

Leggi anche > Donna scomparsa, fermato un amico

Leggi anche > La scomparsa di Samira, nuove rivelazioni