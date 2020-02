Jonathan Rea punta al record delle vittoria in Kawasaki e al sesto titolo consecutivo in Superbike.

Presentato il team Kawasaki del 2020, Jonathan Rea è pronto a dare l’assalto al sesto titolo SBK consecutivo e a raggiungere le 100 vittorie (adesso è a quota 88). Da quest’anno avrà al suo fianco il britannico Alex Lowes, nella speranza di poter avere dati importanti per migliorarsi ulteriormente nella sfida contro le Ducati di Redding e Davies.

Dopo la straordinaria impresa dell’anno scorso, Jonathan Rea continua a crederci e conta di partire subito con il piede giusto. “Vincere il titolo l’anno scorso è stato il più difficile, ma devi affrontare ogni anno delle sfide”, ha dichiarato Rea alla presentazione del Kawasaki Racing Team presso la sede Provec vicino a Barcellona. “A volte dipende anche da come cadono i dadi. Quando ho accettato la sfida l’anno scorso e l’ho accettata, sono stato in grado di cambiare le cose”.

La grande sfida contro Ducati

La Ducati di Alvaro Bautista aveva vinto le prime undici gare, sembrava imprendibile con la nuova Panigale V4R, ma il nordirlandese ha dato vita ad una rimonta che resterà per sempre negli annali della Superbike. “Abbiamo continuato a lavorare e alla fine ce l’abbiamo fatta”, ha detto Jonathan Rea. Prossimo obiettivo è raggiungere il record delle 100 vittorie: “Sarebbe bello. Abbiamo già stabilito così tanti record, l’ultimo dei quali 17 vittorie in una stagione. Ma non è questo il motivo per cui faccio tutto questo. Da bambino sognavo di andare in moto. Essere pagati è un bonus. Quando sono diventato campione del mondo nel 2015, un altro sogno è diventato realtà. In effetti, ho realizzato tutto ciò che avevo sognato nella mia vita. Tutto ciò che viene ora è un di più. Come prima, la mia motivazione è alta”.

Nel primo test preseason del 2020 a Jerez ha chiuso al comando. A Portimao ha preferito non andarci per girare sul tracciato di Catalunya, da quest’anno nel calendario SBK. “Durante i test invernali non ho commesso errori, siamo stati veloci quando necessario”, ha concluso Jonathan Rea. “L’anno scorso abbiamo ricevuto alcune lezioni con la nostra moto, ora stiamo cercando di ottenere il meglio da essa”.