Prima di salire sul palco Festival di Sanremo, la cantante Sabrina Salerno ha avuto un imprevisto hot sulla famigerata scala.

Questo festival di Sanremo 2020 sembra al centro dell’attenzione più che per le canzoni in gara per i vari scandali e polemiche adesso legato. Tutto è cominciato con la partecipazione della giornalista Rula Jebreal che non ha soddisfatto una parte di pubblico per alcune sue passate affermazioni sul popolo italiano. La polemica è poi continuata quando alla donna è stato prima ritirato l’invito a partecipare al Festival e in seguito di partecipare ma di incentrare il suo discorso sulla violenza sulle donne, senza sforare in argomenti politici.

Poi c’è stata la frase di Amadeus a una delle vallette, Francesca Sofia Novello, che è stata capace “di stare un passo indietro al suo uomo”, Valentino Rossi.

Gli scandali non sono finiti neanche a Sanremo iniziato tanto è vero che ha destato molto scalpore la performance di Achille Lauro, che la prima sera si è tolto un mantello ed è rimasto con una tutina di color carne per simboleggiare la svestizione di San Francesco, lanciando un messaggio che invita a uno stile di vita più autentico.

Sanremo, Sabrina Salerno racconta l’incidente hot a Vieni con me

Quello che è successo a Sabrina Salerno è invece un po’ più nel classico stile di Sanremo. Alla donna si è impigliato il vestito sotto il tacco e questo ha messo di più in mostra il décolleté e le gambe. Amadeus le ha poi dato una mano per liberarsi. Le è stato chiesto a Viene da me oggi se la scena fosse stata preparata ma la Salerno lo ha smentito.

La cantante è stata una pioniera: «Sono stata coraggiosa nel 1991 con “Siamo Donne” a Sanremo, ho cantato in bikini 30 anni fa e mi sono spogliata anticipando Achille Lauro». Ha poi rivelato che canterà nell’ultima serata del Festival.

