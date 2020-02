Inconveniente fuori programma a Sanremo 2020 Sabrina Salerno ed Amadeus fanno questo davanti a tutti sul palco dell’Ariston.

Al Festival di Sanremo 2020 Sabrina Salerno ha rubato la scena sin dal suo arrivo. E non solo per la bellezza e per la avvenenza che la contraddistinguono. La cantante ligure ha sfoggiato un abito da sera elegantissimo e capace di mettere in risalto il fisico perfetto di cui è dotata. Roba da non far credere che lei abbia 51 anni. La Salerno a Sanremo 2020 è stato il solito, assoluto magnifico spettacolo tutto da vedere. Ma già qualche secondo dopo l’annuncio del suo ingresso sul palco del teatro Ariston, lei ha fatto parlare di sé. Colpa di un piccolo inconveniente capitato sulla famigerata, temutissima scala. Infatti la bellissima Sabrina, mentre scendeva in direzione di Amadeus, è incappata in un piccolo imprevisto.

Sanremo 2020 Sabrina Salerno, il buffo incidente capitato alla cantante

È rimasta infatti incastrata con un tacco su di un gradino. E subito il conduttore e direttore artistico del Festival si è precipitato a prestarle soccorso. C’è da dire che Sabrina Salerno tutto sembra fuorché una damigella in difficoltà. A questo incidente di poco conto lei per prima ha reagito con una bella risata. Ed intanto mezza Italia andava in visibilio. Quanto successo ha suscitato il divertimento di tutti sui social network.

