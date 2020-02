Sanremo 2020, infarto durante la seconda serata: paura all’Ariston

Panico in sala ieri durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Tra l’esibizione di Tiziano Ferro e l’arrivo di Junior Cally, all’una di notte uno spettatore in galleria è stato colto da un infarto. Un grande spavento nel pubblico, uno spettatore lo ha raccontato a Leggo: “Amadeus stava per annunciare l’esibizione di Junior Cally quando una persona ha accusato un malore. Abbiamo temuto il peggio”. Un tragico evento in un momento di festa, durante quella che è la settimana preferita dagli italiani, soprattutto per chi è lì e si vive il Festival da vicino.

La minaccia di Morgan: “Abbandono il Festival” –> LEGGI QUI

La macchina dei soccorsi è arrivata, i sanitari hanno soccorso l’uomo di 42 anni e, una volta trasferito nell’infermeria del teatro, gli hanno praticato un elettrocardiogramma. Poi è cominciata la corsa dell’ambulanza, a sirene spiegate, per trasportare l’uomo verso l’ospedale della città. È stato ricoverato in codice rosso per ulteriori accertamenti. Un grandissimo spavento per le persone in galleria che hanno assistito alla scena, ma per “fortuna” il personale medico è riuscito a stabilizzare l’uomo prima di portarlo in ospedale.