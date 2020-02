Sanremo 2020, la minaccia di Morgan: “Abbandono il Festival”

Mancano poche ore alla terza serata del Festival di Sanremo e Morgan ha minacciato di disertare la puntata dedicata ai duetti. Il cantante avrebbe dovuto esibirsi sul palco portando “Lontano dagli occhi” di Sergio Endrigo, insieme al compagno d’avventura Bugo. Stando a quanto detto dall’ex leader dei BluVertigo, la Rai gli avrebbe imposto di seguire il brano e dirigere contemporaneamente l’orchestra. Una richiesta che Morgan avrebbe rifiutato, minacciando di non esibirsi questa sera e abbandonare il Festival.

Il Nipote di Gigi D’Alessio attacca: “Non merita il Festival” –> LEGGI QUI

Il direttore di Rai 1 ha deciso di rispondere alle accuse del cantante: “Lui ha mandato una lettera chiedendo di provare tre volte. Una prova l’ha fatta. Anche gli altri vorrebbero provare tre volte. Le prove sono in corso da stamattina. Poi però ad un certo punto dobbiamo andare in onda, quindi dobbiamo capire come conciliare le due cose”. Non ci resta che aspettare questa sera per vedere se il cantante deciderà di esibirsi oppure no, ma Amadeus è fiducioso: “Confido che ci sarà stasera”.