Sanremo 2020, Dagospia sgancia la bomba e svela l’outing di due artisti in gara. Chi saranno i cantanti protagonisti dello scoop? Video.

Dagospia svela un retroscena riguardante due artisti in gara al Festival di Sanremo 2020. Secondo quanto fa sapere Dagospia, un artista in gara, con la fama da latin lover, dopo la gara, avrebbe trascorso una serata in compagnia di altri due uomini. Oltre al cantante di sesso maschile, anche una delle cantanti in gara avrebbe preferito trascorrere il post gara con una donna in albergo e non con il suo compagno.