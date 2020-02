Sanremo 2020, Amadeus rivela: “Non ci ho dormito la notte”

Siamo ufficialmente a metà settimana del Festival di Sanremo. Stasera ci sarà la terza serata, ovvero quella dei duetti. In vista della finale, c’è chi si guarda indietro come il nostro conduttore Amadeus, che con nostalgia sta già ripensando ai momenti che hanno preceduto questo Festival. Sul palco abbiamo visto salire 24 Big, 24 canzoni che sono già entrate nel cuore degli italiani, ma pensate che siano state facili da scegliere? C’è stato tanto lavoro dietro di cui si è occupato principalmente Amadeus, ovviamente.

“Ho ricevuto duecentodieci brani e arrivare a selezionarne ventiquattro non è stato facile” ha ricordato il conduttore, con un pizzico di nostalgia. “Stavo sveglio di notte per ascoltarli, spesso mia moglie Giovanna apriva gli occhi, si accorgeva che non ero a letto e mi trovava in salotto con le cuffiette. E alla fine lei mi ha dato il consiglio: “Fatti guidare dal tuo istinto dall’emozione della canzone”. Ed è quello che ho fatto” ha raccontato, parlando così dei brani che ha scelto per questo Festival che sta avendo così tanto successo.