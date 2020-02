Ricchi e Poveri tornati sul palco al Festival di Sanremo, l’esibizione del gruppo ha però scatenato la rabbia dei fan

Grande emozione, nella seconda serata del Festival di Sanremo, per il ritorno sul palco dei Ricchi e Poveri. Il gruppo si è riunito a distanza di 40 anni. Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu, nonostante il tempo passato, hanno regalato un’esibizione molto sentita, facendo ballare il pubblico dell’Ariston con un medley delle loro canzoni più famose. Esibizione molto apprezzata e molto attesa da tempo, ma non tutti ne sono stati felici. I fan più ‘duri e puri’ del gruppo, infatti, sul web non sono stati teneri con i commenti. In molti hanno infatti lamentato: “Abbiamo aspettato tutto questo tempo per vederli cantare in playback?”, “Non è possibile, non stanno cantando dal vivo”. La critica si spacca, ma le emozioni regalate dalla storica band restano.