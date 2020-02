Pochi mesi per eleggere il nuovo consiglio e dare esito alle regionali in Campania. Si annuncia una sfida Caldoro-De Luca ma intanto gli ultimi sondaggi sorprendono

In Campania, in vista delle elezioni regionali, si dovrebbe andare nuovamente verso un duello tra Caldoro e De Luca. Ma sia nel Pd che nel Centro/Destra ci sono delle fibrillazioni. Tra i due dovrebbe essere la terza sfida. Intanto a livello nazionale va avanti il dialogo Pd-M5S per cercare un’intesa complessiva che potrebbe invertire i sondaggi nelle regioni che vedono il Centrodestra in vantaggio. Tutto dipende dalle intenzioni dei Cinquestelle. Al momento la base campana, molto legata a Di Maio, il leader uscente, ha espresso un netto no all’alleanza con il Pd in Campania. Tuttavia, a livello nazionale cercano di mediare questa posizione da parte dei pentastellati campani, consapevoli che è necessario un patto per battere Caldoro. Una partita molto aperta in seno ai Cinquestelle e dura da sciogliere a breve. Il Pd e la parte più di sinistra del Movimento premono per un patto in Campania. Dall’altro lato, chi è legato a Di Maio teme di perdere posizioni guadagnate negli anni con militanza e partecipazione. La maggior parte dei grillini presenti nella regione campana sono più vicini a Luigi Di Maio, che intanto, dopo un periodo di assenza dalla ribalta, è tornato a suonare la carica. Il Ministro ha chiamato i suoi a respingere gli attacchi dei partiti alle vertenze bandiera del Movimento. Di Maio ha addirittura chiamato in piazza i suoi il 15 febbraio, una vera anomalia per un Ministro in carica.

Regionali in Campania, l’ultimo sondaggio

Intanto le stime elaborate dal sondaggista Alessandro Amadori per Affaritaliani.it, basate sui dati delle Europee 2019 e tenendo conto dell’esito delle Regionali in Campania di domenica 26 maggio, vedono la somma di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle al 51% e il Centrodestra fermo al 47%. Quindi se Dem e pentastellati riuscissero nell’impresa non facile di trovare un’intesa molto probabilmente eviterebbero un’altra vittoria. Secondo Amadori, in Campania, “c’è ancora una sorta di barriera culturale nei confronti della Lega”, più che in altre Regioni del Mezzogiorno.

