Pressione alta, come risolvere il problema: i rimedi consigliati dagli esperti, quali i cibi da consumare al mattino

Quella della pressione alta è una patologia da non sottovalutare, per evitare l’insorgere di malattie cardiovascolari. Uno dei consigli più appropriati per tenerla sotto controllo è quello di regolare la propria alimentazione, per far sì che la pressione delle arterie possa abbassarsi. In caso di ipertensione, per esempio, il consiglio è di seguire una dieta povera di sodio, cioè con poco sale, mangiando porzioni abbondanti di frutta e verdura, per alzare i livelli di potassio e allicina. Un altro cibo molto consigliato è il cioccolato fondente, ricco di flavonoidi che aiutano a mantenere elastiche le pareti dei vasi sanguigni.

In particolare, si consiglia di fare molta attenzione alla propria colazione. Per chi soffre di pressione alta, sono indicati una tazza di tè verde, pane o fette biscottate integrali con confettura di frutta, un succo di frutta o meglio ancora frutta fresca (meglio fragole o mirtilli perché ricchi di antiossidanti).