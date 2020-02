La Porsche 911 Turbo di nuova generazione è quasi arrivata.



Abbiamo visto un sacco di foto e video della Porsche 911 Turbo negli ultimi mesi, quindi non sembra che Porsche sia molto interessata a nascondere la sua nuova creatura. Alcune fonti interne suggeriscono che l’auto avrà 600 cavalli di potenza provenienti dal suo motore biturbo da 3.0 litri a sei cilindri a piatti. La trazione integrale con quattro ruote sterzanti sarà, secondo quanto riferito, un kit di serie, insieme a un cambio a doppia frizione a otto marce.

Per quanto riguarda la carrozzeria, la 911 Turbo avrà una speciale fasciatura anteriore e posteriore, mentre la parte anteriore potrà contare sul sistema Porsche Active Aerodynamics che ha debuttato sul modello della serie 991. A velocità più elevate si aprirà uno spoiler, e anche l’alettone posteriore si alzerà ulteriormente. Si sente anche parlare di un pacchetto specifico di prestazioni sportive che verrà offerto più avanti.

A proposito di questo, siamo a conoscenza del sistema frenante utilizzato che, a quanto pare, è stato preso direttamente dalla Panamera Turbo S E-Hybrid, molto più pesante. Il diametro delle ruote posteriori sarà di 20 pollici, mentre le ruote anteriori saranno di 21 pollici, ma non sono ancora usciti dettagli ufficiali a riguardo. Non confermato è anche un tempo di soli 2,5 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo, ma se la potenza e il peso saranno confermati, non abbiamo problemi a credere a questa cifra.

Cosa resta da rivelare alla Porsche sulla nuova 911? Non molto, a parte i colori, le opzioni e, naturalmente, che tutto quello che è stato promesso sarà effettivamente di serie.