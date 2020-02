Situazione Paolo Bonolis malattia: il pubblico di ‘Avanti un Altro’ di recente ha visto il presentatore televisivo molto provato. Le sue condizioni.

Da anni Paolo Bonolis è uno dei volti televisivi più amati del piccolo schermo italiano. Merito della sua battuta sempre pronta, dell’ironia sagace e di tante altre qualità che contraddistinguono il presentatore tv romano. Ora circola una voce che riguarda Proprio Paolo Bonolis ed una malattia che lo starebbe debilitando. In una recente puntata del quiz show da lui condotto su Canale 5 ‘Avanti un Altro’, Bonolis non è apparso in formissima. Lui stesso aveva ammesso di sentirsi febbricitante e di accusare delle difficoltà di carattere respiratorio. Era anche stanco e con la voce molto bassa. Colpa di una pesante forma di bronchite. Un malanno di stagione molto comune in questo periodo dell’anno. Per sdrammatizzare, Luca Laurenti – sua storica spalla – ha ideato degli sketch nei quali prendere in giro il buon Paolo, ma allo scopo di farlo sorridere. Perché in momenti del genere una bella risata è proprio quello che ci vuole.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Anonymous attacca la Cina | “Mente | questi i veri dati”

Paolo Bonolis malattia, Laurenti lo conforta

Infatti, stando allo scherzo, Bonolis si è poi rivolto a Laurenti con un eloquente “La infetto! Faccia il bravo sennò la infetto”. Poi il peggio è passato ed ora il marito di Sonia Bruganelli è tornato al top della forma. Lui intanto continua a girare per l’Italia con il suo ‘Perché parlavo da solo Tour’, con il quale promuove il suo libro.

LEGGI ANCHE –> Eva Henger | esagerata in costume | “Lì faceva caldo” FOTO

Visualizza questo post su Instagram Volevo dirvi una cosa ma … continuate a guardare su @sdl.tv Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis) in data: 7 Gen 2020 alle ore 6:17 PST