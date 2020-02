Un padre di 47 anni è deceduto a causa di un tumore, ma prima di morire ha deciso di fare un ultimo regalo al figlio regalandogli un cucciolo di cane.

Un padre di 47 anni è deceduto lo scorso 8 gennaio, dopo aver lottato contro un tumore diagnosticatogli nove anni prima, ad Hudsonville, in Michigan. L’uomo, Joe Kavaluskis, scoperto che la patologia fosse allo stadio terminale, ha deciso di fare un ultimo regalo al figlio 13enne donandogli un cane, desiderio che da tempo il bambino aveva espresso, ma che non era stato possibile esaudire dalla famiglia a causa delle allergie dell’uomo.

Padre 47enne muore a causa di un tumore, l’ultimo regalo al figlio 13enne: un cucciolo di cane da sempre desiderato dal ragazzino

Una storia commovente arriva da Hudsonville, in Michigan, dove un padre è deceduto lo scorso 8 gennaio, dopo una dura battaglia contro il cancro. Joe Kavaluskis, padre di 47 anni che da 9 lottava contro un tumore, nonostante la gravissima patologia ha sempre lottato con il sorriso ed ha deciso di fare un’ultima sorpresa al figlio Logan. Il ragazzo 13enne, come riporta la stampa locale e la redazione de La Stampa, da diversi anni desiderava avere un cane, ma le allergie di Joe non avevano permesso di adottare un cucciolo alla famiglia e per queste ragioni il ragazzo portava sempre con sé, come riporta La Stampa, un peluche di Boston Terrier. Il padre, però, scoperto che la malattia era allo stadio terminale ha deciso insieme alla moglie di regalare un cane al figlio quando non ci sarebbe stato più. Un desiderio, che nonostante il dolore per la perdita del marito, racconta la donna ad InsideEdition.com, è stato esaudito in occasione del compleanno di Logan, a cinque giorni dalla morte di Joe. “Mi ha detto -racconta Melanie, la moglie di Joe- Promettimi solo che quando non ci sarò più, prenderai un cucciolo a Logan, il prima possibile perché gli porterà molto conforto“. Melanie ha spiegato che ad aiutarli a prendere l’animale è stato il cugino che ha detto a Logan di tenere in braccio il cucciolo durante il viaggio: “Ci siamo fermati in modo che potessi tenerlo in braccio per il resto della strada verso casa – le parole di Logan riportate da La Stampa–. E quando mio cugino mi ha dato in braccio il cane mi ha detto: ‘Questo è di tuo padre; questo è tuo’”

Leggi anche —> Tragico destino per un bimbo di 6 anni: “Perdere un bambino è la cosa più devastante”